La Bella e la Bestia inaugura a Formia la rassegna Famiglie a Teatro

Torna a Formia nel Piccolo Teatro Iqbal Masih la stagione di spettacoli per ragazzi Famiglie a Teatro con ben 10 spettacoli fino al mese di febbraio 2026 per tutta la famiglia, dalle favole classiche alle storie popolari, dai burattini ai pupazzi al teatro d’attore. La rassegna promossa dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

