La battaglia della città ucraina di Pokrovsk è nella fase finale | quanto è efficace l' offensiva russa?

Dentro e fuori la città di Pokrovsk, russi e ucraini stanno combattendo quella che potrebbe essere la battaglia decisiva per determinare il controllo russo nel Donbass. Pokrovsk non è però la linea difensiva finale dell'Ucraina nella regione, ma un avamposto avanzato. E quindi, l'esito della sua. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Braccianese Claudia, Tagliani guida la battaglia per Tolfa: “La sicurezza dei cittadini viene prima dei ritardi di Città Metro” - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, la battaglia di Pokrovsk nella fase finale: "Situazione molto critica" - Secondo intelligence Kiev "è in corso un'operazione speciale" Resta molto critica la situazione a Pokrovsk, lo snodo logistico- Da msn.com

Pokrovsk e Kupyansk, battaglia finale: possibile svolta per Mosca prima dell'inverno - Campi, villaggi, strade di collegamento: dalla prospettiva russa, la guerra nel 2025 è stata deludente, con i successi che si misurano in ettari di terreno. Si legge su msn.com

Perché la battaglia di Pokrovsk è così importante per la guerra in Ucraina - La Russia ha ammassato uno schieramento imponente, gli ucraini hanno mobilitato i loro reparti d'élite per cercare di rompere l'accerchiamento. Come scrive quibrescia.it