La Baronia Belsitana sbarca a Verona per la 127esima edizione della Fiera cavalli

5 nov 2025

L' Istituto incremento Ippico per la Sicilia in collaborazione con Equinavarra di Nino Navarra e Paolo Crupi, con i Cavalieri di Montemajur e L'Associazione Vivere Cerda presentano un corteo storico "La Baronia Belsitana: bardature popolo e nobiltà di metà 800". La Baronia Belsitana: un Viaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

