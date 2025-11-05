La Bardiani e il Giro 2026 | Dura ma ci siamo riusciti

Con il trentesimo posto della classifica internazionale Uci la VF Group Bardiani sarà sicuramente protagonista al Giro d'Italia 2026 che come è stato annunciato scatterà con tre tappe dalla Bulgaria per poi partire con la quarta frazione dalla Calabria mentre le altre tappe del Giro sono ancora in via di definizione. "Non è stato facile arrivare tra i primi 30 Team comprese le venti World Tour della classifica dell'unione ciclistica internazionale – dice il diesse Roberto Reverberi della squadra più longeva, forse la più storica in assoluto, nel mondo professionistico –. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.

Ottima prova collettiva per la VF Group Bardiani-CSF-Faizanè al Giro del Veneto, con ben cinque corridori nel gruppo dei migliori. Il migliore al traguardo è stato Luca Paletti, che ha chiuso 11°. Seguono: Pinarello (15°), Turconi (16°), Scalco (20°) e Alex To - X Vai su X

Vfgroup Bardiani: le formazioni per Giro del Veneto e Serenissima Gravel - https://sportparma.com/?p=205012 - facebook.com Vai su Facebook

CONFERME SU ROMA: IL GIRO 2026 SI CONCLUDERÀ ANCORA NELLA CAPITALE - Era lo scenario più logico e prevedibile, ma se a parlarne è l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato, allora la notizia la si può dare per ufficiale. Segnala tuttobiciweb.it

Il Giro d’Italia 2026 si concluderà a Roma. “Deve diventare tradizione come Parigi per il Tour” - Nelle ultime settimane c'erano state voci di una tappa conclusiva a Milano, tornando dunque ad una ... oasport.it scrive

Ciclismo. VF Group Bardiani,. Luca Covili rinnova : "Biennale fino al 2026» - CSF Faizanè ha firmato un rinnovo biennnale che lo legherà al team modenese- Scrive ilrestodelcarlino.it