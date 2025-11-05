La Banda dei Ratti | Il prequel segreto di The Witcher 4 introduce lo strigo più brutale

La quarta stagione di The Witcher su Netflix porta avanti la saga di Geralt, Yennefer e Ciri, ma l’attenzione dei fan è stata catturata da un prequel segreto rilasciato in sordina. Questo speciale one-shot, intitolato “The Rats”, offre non solo un contesto cruciale per la stagione 4, ma introduce anche un nuovo Witcher molto più brutale di Geralt: Brehen, interpretato dalla leggenda dei film d’azione anni ’80, Dolph Lundgren. Chi è Brehen? Dolph Lundgren nel Prequel The Rats. “The Rats” prende il nome dal famigerato gruppo di disadattati e ladri che Ciri incontra al termine della terza stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

