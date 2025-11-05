Ktm 990 Rc R ritorno imperioso nelle supersportive stradali

Un ritorno in grande stile dopo diversi anni: la Ktm 990 Rc R rappresenta il segnale d'attacco per il costruttore austriaco al mercato delle Supersport stradali. Si tratta di una moto ispirata alle corse e dalle corse. La 990 Rc R è un concentrato di alta tecnologia; il suo design è calibrato per le esigenze del pilota. Sono tanti i riferimenti all'esperienza in MotoGP, la logica è naturalmente di tipo "ready to race", secondo il puro Dna di Ktm. Però è adattata a ciò che il consumatore cerca oggi. Scopriamo i segreti di questa fantastica 990 Rc R, dotata di motore bicilindrico da 947 cc capace di erogare 130 Cv, insieme a Stefano Branca, Product manager Street della Ktm. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ktm 990 Rc R, ritorno imperioso nelle supersportive stradali

