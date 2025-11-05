Kristen Stewart | La situazione delle registe a Hollywood è peggio di prima

Dopo un lieve miglioramento dovuto al #MeToo, Hollywood torna a bistrattare le registe, come testimonia Kristen Stewart, alle prese col suo debutto dietro la macchina da presa. Kristen Stewart ha inaugurato l'Academy and Chanel's Women's Luncheon a Los Angeles con un discorso in cui ha denunciato le difficoltà delle registe a Hollywood. L'attrice e neoregista, che ha in uscita la sua prima fatica, The Chronology of Water, ha criticato pesantemente l'industria sostenendo che, dopo un miglioramento iniziale dovuto al #MeToo, la situazione è nuovamente peggiorata. "Nel post-MeToo sembrava possibile che le storie fatte da e per le donne stessero finalmente ottenendo il dovuto riconoscimento, che ci fosse permesso o che addirittura fossimo incoraggiate a esprimere noi stesse e le nostre esperienze condivise senza filtri", ha detto, come . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

