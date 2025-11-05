Kristen Stewart | La situazione delle registe a Hollywood è peggio di prima
Dopo un lieve miglioramento dovuto al #MeToo, Hollywood torna a bistrattare le registe, come testimonia Kristen Stewart, alle prese col suo debutto dietro la macchina da presa. Kristen Stewart ha inaugurato l'Academy and Chanel's Women's Luncheon a Los Angeles con un discorso in cui ha denunciato le difficoltà delle registe a Hollywood. L'attrice e neoregista, che ha in uscita la sua prima fatica, The Chronology of Water, ha criticato pesantemente l'industria sostenendo che, dopo un miglioramento iniziale dovuto al #MeToo, la situazione è nuovamente peggiorata. "Nel post-MeToo sembrava possibile che le storie fatte da e per le donne stessero finalmente ottenendo il dovuto riconoscimento, che ci fosse permesso o che addirittura fossimo incoraggiate a esprimere noi stesse e le nostre esperienze condivise senza filtri", ha detto, come . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Dopo Panic Room ho scelto di lavorare soprattutto su progetti più autoriali, cercando ruoli che mi mettessero davvero alla prova», racconta Kristen Stewart, che nel thriller di David Fincher era ancora una ragazzina, ma già riusciva a lasciare il segno. Panic R - facebook.com Vai su Facebook
"#kristenstrewart" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Kristen Stewart: "La situazione delle registe a Hollywood è peggio di prima" - Dopo un lieve miglioramento dovuto al #MeToo, Hollywood torna a bistrattare le registe, come testimonia Kristen Stewart, alle prese col suo debutto dietro la macchina da presa. Scrive movieplayer.it
Cannes 2025, Kristen Stewart, Scarlett Johansson e la rivincita delle attrici registe - In un’epoca in cui molta attenzione viene posta alla quota di partecipazione femminile nelle grandi manifestazioni, spesso ancora troppo disattesa, è interessante constatare un fenomeno ormai non più ... Riporta ciakmagazine.it
Kristen Stewart, Scarlett Johansson e l’onda lunga delle registe a Cannes - Cannes e il red carpet dei divi, certo, ma anche Cannes e le sorprese che ogni anno il festival riesce a portare alla ribalta dando il via a nuove tendenze ... Si legge su hotcorn.com