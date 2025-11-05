Kristen Stewart inferocita | Dopo il MeToo sembrava il momento delle donne le nostre storie sono troppo poche

Al Women’s Luncheon dell'Academy sponsorizzato da Chanel, Kristen Strewart, dopo il recente debutto alla regia con The Chronology of Water, si è sfogata su Hollywood, che starebbe ritirando i remi in barca, dopo l'illusione del MeToo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

