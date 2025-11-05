Kristen Stewart inferocita | Dopo il MeToo sembrava il momento delle donne le nostre storie sono troppo poche

Al Women’s Luncheon dell'Academy sponsorizzato da Chanel, Kristen Strewart, dopo il recente debutto alla regia con The Chronology of Water, si è sfogata su Hollywood, che starebbe ritirando i remi in barca, dopo l'illusione del MeToo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Kristen Stewart inferocita: "Dopo il MeToo, sembrava il momento delle donne, le nostre storie sono troppo poche"

«Dopo Panic Room ho scelto di lavorare soprattutto su progetti più autoriali, cercando ruoli che mi mettessero davvero alla prova», racconta Kristen Stewart, che nel thriller di David Fincher era ancora una ragazzina, ma già riusciva a lasciare il segno. Panic R - facebook.com Vai su Facebook

Kristen Stewart inferocita: "Dopo il MeToo, sembrava il momento delle donne, le nostre storie sono troppo poche" - Al Women’s Luncheon dell'Academy sponsorizzato da Chanel, Kristen Strewart, dopo il recente debutto alla regia con The Chronology of Water, si è sfogata su Hollywood, che starebbe ritirando i remi in ... Secondo comingsoon.it

Kristen Stewart: “La regressione dopo il MeToo è devastante” - Durante il Women's Luncheon, Kristen Stewart ha tenuto un accorato discorso relativo al ruolo delle donne nell'industria ... Come scrive lascimmiapensa.com