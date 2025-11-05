Kris Jenner e il fondotinta che sa fare tutto

Dal controllo della lucidita? alla resistenza al sudore, dalla tenuta 24 ore alla luminosita? skincare-powered. La famosa momager è protagonista, insieme ad altri volti noti, della nuova campagna di MAC Cosmetics che mette al centro la pelle e gli alleati per valorizzarla al meglio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kris jenner e il fondotinta che sa fare tutto

© Vanityfair.it - Kris Jenner e il fondotinta che sa fare tutto

