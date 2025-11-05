KPop Demon Hunters 2 si farà | ecco la probabile data d’uscita del sequel del film Netflix

L’universo pop più demoniaco degli ultimi anni tornerà a far parlare di sé: KPop Demon Hunters 2 si farà. Netflix e Sony hanno chiuso l’accordo per un sequel destinato a riportare sullo schermo le idol guerriere Huntrx, anche se i fan dovranno avere pazienza. La data di uscita indicata è infatti il 2029, una finestra lontana ma motivata dalle lunghe tempistiche richieste dall’animazione. Intanto, il primo film continua a riscrivere record e a dimostrare perché questo IP sia diventato un fenomeno globale che unisce musica, cinema e cultura pop. Dopo aver debuttato direttamente su Netflix come parte dell’accordo di licensing con Sony Pictures Animation, KPop Demon Hunters è esploso: 325 milioni di visualizzazioni, status di film più visto di sempre su Netflix, e un trionfo al botteghino con un evento karaoke che ha raggiunto oltre 18 milioni di dollari in due giorni, seguito da un altro weekend da 5–6 milioni nonostante il film fosse già disponibile in streaming. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

