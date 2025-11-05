KPop Demon Hunters 2 si farà | ecco la probabile data d’uscita del sequel del film Netflix
L’universo pop più demoniaco degli ultimi anni tornerà a far parlare di sé: KPop Demon Hunters 2 si farà. Netflix e Sony hanno chiuso l’accordo per un sequel destinato a riportare sullo schermo le idol guerriere Huntrx, anche se i fan dovranno avere pazienza. La data di uscita indicata è infatti il 2029, una finestra lontana ma motivata dalle lunghe tempistiche richieste dall’animazione. Intanto, il primo film continua a riscrivere record e a dimostrare perché questo IP sia diventato un fenomeno globale che unisce musica, cinema e cultura pop. Dopo aver debuttato direttamente su Netflix come parte dell’accordo di licensing con Sony Pictures Animation, KPop Demon Hunters è esploso: 325 milioni di visualizzazioni, status di film più visto di sempre su Netflix, e un trionfo al botteghino con un evento karaoke che ha raggiunto oltre 18 milioni di dollari in due giorni, seguito da un altro weekend da 5–6 milioni nonostante il film fosse già disponibile in streaming. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il sequel di *KPop Demon Hunters* potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo Una delle protagoniste ha svelato nuovi dettagli imperdibili — ecco cosa ha detto! #KPopDemonHunters #Animation #Sequel #SonyPictures - facebook.com Vai su Facebook
Il suo successo planetario l'ha reso il film Netflix più visto di sempre e il motivo è anche la capacità di Kpop Demon Hunters di andare oltre gli stereotipi dell'animazione classica, parlando alla Gen Z - X Vai su X
KPop Demon Hunters 2 si farà: ecco la probabile data d’uscita del sequel del film Netflix - L’attesa sarà lunga: l'animazione richiede tempi complessi, ma il cast creativo aveva già espresso la volontà di continuare la storia. Lo riporta cinemaserietv.it
KPop Demon Hunters 2 uscirà nel 2029! Tutti i dettagli - Confermato il sequel di KPop Demon Hunters: Netflix e Sony puntano al 2029, riconfermando registi e cast, dopo il successo globale del primo film. Riporta cinema.everyeye.it
KPop Demon Hunters 2 si fa? Cosa sappiamo del sequel su Netflix - Ma ora che il film è disponibile in streaming su Netflix, la domanda è inevitabile: ci sarà un KPop Demon ... Si legge su ciakgeneration.it