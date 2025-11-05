Il secondo capitolo della storia del gruppo K-Pop che lotta contro i demoni potrebbe arrivare sugli schermi più tardi rispetto al previsto. I fan di KPop Demon Hunters sembra dovranno attendere ancora a lungo prima di vedere il sequel. Netflix e Sony hanno stretto l'accordo necessario a realizzare il nuovo film animato che, secondo Bloomberg, potrebbe arrivare sugli schermi addirittura nel 2029. L'attesa per KPop Demon Hunters Tra il primo e il secondo film con al centro le Huntrx potrebbero quindi passare ben 4 anni, anche se il successo ottenuto in streaming potrebbe convincere i produttori ad accelerare i tempi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - KPop Demon Hunters 2: l'attesa del sequel potrebbe essere molto lunga