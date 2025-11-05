Koopmeiners scrive alla Juventus post 1-1 con lo Sporting | parole da leader dell’olandese dopo la notte di Champions – FOTO

Koopmeiners, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio per 1-1 con lo Sporting in Champions League. Un messaggio per guardare oltre. All’indomani dell’1-1 contro lo Sporting Lisbona, che complica il cammino della Juventus in Champions League, Teun Koopmeiners affida ai social un breve ma significativo appello: « Andiamo avanti ». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teun Koopmeiners (@teunkoopmeiners) “Andiamo avanti”: un doppio messaggio. Il post del centrocampista olandese, corredato da foto della partita, è un tentativo di voltare pagina dopo una notte agrodolce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners scrive alla Juventus post 1-1 con lo Sporting: parole da leader dell’olandese dopo la notte di Champions – FOTO

