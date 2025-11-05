di Fabio Zaccaria Koopmeiners, il ruolo ricoperto con Cremonese e Sporting come chiave del suo futuro in bianconero: Spalletti è stato chiaro sull’olandese, pretattica vista l’emergenza o soluzione reale? Le sensazioni che filtrano. Per la prima volta nell’attuale stagione sportiva 202526 Teun Koopmeiners è parso completamente a suo agio nella formazione della Juventus. Già di per sé questa è una signora notizia ma la cosa ancor più incredibile è che l’olandese nelle ultime gare contro Cremonese e Sporting ha ricoperto il ruolo di braccetto sinistro nel 3-4-1-2 o 3-4-2-1 disegnato da Spalletti per non destabilizzare troppo il lavoro eseguito dal suo predecessore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Koopmeiners, quando un salto nel passato può essere la via del futuro: la prima "spallettata" va a segno. L'olandese sarà riproposto in quella posizione? Il focus