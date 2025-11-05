Koopmeiners quando un salto nel passato può essere la via del futuro | la prima spallettata va a segno L’olandese sarà riproposto in quella posizione? Il focus
di Fabio Zaccaria Koopmeiners, il ruolo ricoperto con Cremonese e Sporting come chiave del suo futuro in bianconero: Spalletti è stato chiaro sull’olandese, pretattica vista l’emergenza o soluzione reale? Le sensazioni che filtrano. Per la prima volta nell’attuale stagione sportiva 202526 Teun Koopmeiners è parso completamente a suo agio nella formazione della Juventus. Già di per sé questa è una signora notizia ma la cosa ancor più incredibile è che l’olandese nelle ultime gare contro Cremonese e Sporting ha ricoperto il ruolo di braccetto sinistro nel 3-4-1-2 o 3-4-2-1 disegnato da Spalletti per non destabilizzare troppo il lavoro eseguito dal suo predecessore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Atalanta è la partita di Koopmeiners. Uno sguardo al passato per rilanciare il suo futuro - Sarà un caso, ma in un momento di calma piatta sul mercato vista la chiusura della sessione estiva di poche settimane fa, le uniche notizie riguardanti possibili movimenti futuri in entrata di casa ...