Koopmeiners | Non sono un attaccante con Spalletti gioco finalmente nel mio ruolo

Teun Koopmeiners è stato schierato da Spalletti in ruolo inedito nelle due gare che l’ex Napoli ha “giocato” da allenatore della Juventus. Sia contro la Cremonese che contro lo Sporting Lisbona ieri sera infatti l’olandese ha giocato braccetto di sinistra nella difesa a 3, ruolo che non calcava da anni. Sia all’Az che soprattutto all’Atalanta era infatti sempre stato una mezz’ala, come poi aveva dichiarato pure Spalletti prima della gara contro la Cremonese: « Secondo me è un mediano-mezzala, perché lo dice la sua storia, spesso ha giocato anche centrale della difesa, come difensore.» Il punto è che la Juventus ha speso 60 milioni per un centrocampista offensivo col vizio del gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

