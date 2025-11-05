Koopmeiners in zona mista | Con Spalletti c’è una nuova energia Ruolo? Devo fare meglio sicuramente ma ora mi sento più a mio agio
di Andrea Bargione Koopmeiners in zona mista: «Con Spalletti c’è una nuova energia. Ruolo? Ora sono più a mio agio». Le dichiarazioni del centrocampista olandese. (inviato all’Allianz Stadium) – Teun Koopmeiners è intervenuto in zona mista dopo la sfida che la Juventus ha pareggiato in casa contro lo Sporting Lisbona 1-1 in Champions League. Le sue dichiarazioni. JUVE DIVERSA – « È vero, siamo tanto aggressivi anche in difesa. Per esempio ho visto anche Conceicao e Yildiz in difesa e di questo abbiamo bisogno, ma alla fine il risultato è la sola cosa che conta specialmente in questo momento sia in campionato che in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
