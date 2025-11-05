Koopmeiners deluso | Mi dispiace non aver vinto ma penso che Spalletti alla Juve abbia portato questa cosa

Koopmeiners: «Spiace per il pareggio, ma con Spalletti sento uno spirito nuovo. A sinistra mi trovo meglio» Teun Koopmeiners è stato uno dei protagonisti della serata europea della Juventus contro lo Sporting Lisbona. Dopo l’1-1 maturato all’Allianz Stadium in Champions League, il centrocampista olandese ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la prestazione della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Koopmeiners deluso: «Mi dispiace non aver vinto, ma penso che Spalletti alla Juve abbia portato questa cosa»

Scopri altri approfondimenti

Koopmeiners si sfoga: “Non sono un attaccante!” ? “So di aver deluso, ma ho giocato troppe volte fuori ruolo. Sono un centrocampista, non un attaccante.” Teun alza la voce dopo settimane di critiche. Non si nasconde, ma chiarisce: giudicatemi per il gioc - facebook.com Vai su Facebook

Escl. - Franco #Causio: “A questa #Juventus mancano i campioni: non ce ne sono in squadra. Basta chiacchiere: alla #Juve contano solo i risultati. #Koopmeiners? È sempre una delusione, anche se non è il primo giocatore che lontano dall’ #Atalanta non r - X Vai su X

Koopmeiners e Zhegrova, le due incognite della Juventus: Tudor sperava di vedere altro in Nazionale - E nemmeno per Bremer, il cui infortunio allo stesso ginocchio operato post rottura del crociato porterà almeno ad altre 6 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Koopmeiners, solo se manca qualcuno: la convocazione dell'Olanda dice tutto - In panchina per tutti i 90' della sfida contro il Milan, Teun Koopmeiners non sta incidendo con la squadra di Tudor in questo avvio di stagione. Lo riporta tuttosport.com

Koopmeiners-Juventus: il club fa il prezzo per la cessione - Teun Koopmeiners è stato chiamato all'ultimo da Ronald Koeman per gli impegni che l'Olanda aveva in questa sosta a causa di un infortunio che ha "regalato" al giocatore della Juventus la convocazione, ... Lo riporta calciomercato.com