Koopmeiners a Sky | Spiace non aver vinto ma con Spalletti spirito positivo Ruolo? Qui basso a sinistra mi sento molto meglio

Koopmeiners a Sky: «Spiace non aver vinto, ma con Spalletti spirito positivo». Le dichiarazioni del centrocampista olandese dopo lo Sporting. Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida che la Juventus ha pareggiato in casa contro lo Sporting Lisbona 1-1 in Champions League. Le sue dichiarazioni. DELUSIONE o SODDISFAZIONE – « Nei primi 15 minuti non abbiamo trovato il modo perfetto in difesa, poi dopo abbiamo fatto meglio, più aggressività e abbiamo fatto gol. Mi dispiace non aver vinto, ci sono tante cose che possiamo prendere per le prossime partite » RUOLO – « In questa posizione mi sento molto meglio, non sono un attaccante che gioca spalle alla porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Spalletti a Sky: “Koopmeiners in difesa? Bisogna saper prendere delle decisioni. A Cremona il gruppo ha dimostrato di essere un blocco unico. Su Yildiz…” - Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara contro lo Sporting Lisbona. Da tuttojuve.com