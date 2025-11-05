Koopmeiners a Sky | Spiace non aver vinto ma con Spalletti spirito positivo Ruolo? Qui basso a sinistra mi sento molto meglio

Koopmeiners a Sky: «Spiace non aver vinto, ma con Spalletti spirito positivo». Le dichiarazioni del centrocampista olandese dopo lo Sporting. Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida che la Juventus ha pareggiato in casa contro lo Sporting Lisbona 1-1 in Champions League. Le sue dichiarazioni. DELUSIONE o SODDISFAZIONE – « Nei primi 15 minuti non abbiamo trovato il modo perfetto in difesa, poi dopo abbiamo fatto meglio, più aggressività e abbiamo fatto gol. Mi dispiace non aver vinto, ci sono tante cose che possiamo prendere per le prossime partite » RUOLO – « In questa posizione mi sento molto meglio, non sono un attaccante che gioca spalle alla porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

