Kiton un palazzo nel cuore di Manhattan Da Intesa 15 mln per farne la vetrina del marchio in Usa
Intesa Sanpaolo finanzia con 15 milioni di euro il piano di sviluppo internazionale di Kiton, marchio di alta sartoria del Gruppo Ciro Paone. Il finanziamento, erogato attraverso la Divisione Banca dei Territori, servirà alla ristrutturazione di un immobile di sei piani nel cuore di Manhattan, destinato a diventare il nuovo spazio simbolo del brand napoletano negli Stati Uniti. L’obiettivo è rafforzare l’immagine del marchio e offrire un’esperienza immersiva nelle boutique, concepite come luoghi che raccontano il lifestyle Kiton. Gran parte degli spazi sarà riservata all’esposizione e vendita di capi di sartoria, espressione dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
