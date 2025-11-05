Kim Kardashian contro ChatGPT | Risposte sempre sbagliate mi ha fatta bocciare agli esami di legge

Cultweb.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kim Kardashian ha rivelato un aspetto inedito del suo percorso per diventare avvocato: utilizza ChatGPT per studiare, ma l’intelligenza artificiale le fornisce costantemente risposte sbagliate che l’hanno portata a fallire diversi test. La confessione è arrivata durante un’intervista per Vanity Fair, dove la star ha sostenuto un test della macchina della verità con Teyana Taylor. “Lo uso per consigli legali”, ha spiegato Kardashian riferendosi a ChatGPT. “Quando ho bisogno di conoscere la risposta a una domanda, scatto una foto e la carico lì dentro”. Questa abitudine, però, si è rivelata tutt’altro che efficace per i suoi studi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

