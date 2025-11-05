Kim Kardashian | Bocciata agli esami di Giurisprudenza per colpa dell’AI

Kim Kardashian sa sempre come rimanere sulla cresta dell’onda: dopo aver dominato la moda, la TV e i social, ora l’imprenditrice e influencer torna sul piccolo schermo con una nuova serie dal titolo All’s Fair in cui veste i panni di un’avvocata decisa e brillante, un ruolo che, curiosamente, riflette anche la sua vita reale. In un’intervista rilasciata all’edizione americana di Vanity Fair, Kim ha parlato della sua ultima fatica televisiva, ma si è anche lasciata andare a confessioni piuttosto inaspettate, mostrandosi come non l’avevamo mai vista: imperfetta, ironica e sorprendentemente sincera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kim Kardashian: “Bocciata agli esami di Giurisprudenza per colpa dell’AI”

