Kim Kardashian accusa ChatGPT | Mi ha fatto fallire gli esami di legge

La star di All's Fair ha puntato il dito contro il chatbot di intelligenza artificiale generativa per averle fornito informazioni errate sull'argomento di studio. Kim Kardashian è una assidua utilizzatrice di ChatGPT, così tanto dall'essersi scagliata proprio nei confronti del chatbot per averle, a suo dire, fatto fallire gli esami di legge. La star dei reality e attrice della serie di Ryan Murphy, All's Fair ha confessato di aver chiesto consigli legali mentre era impegnata negli studi per gli esami di legge. La rabbia di Kim Kardashian contro ChatGPT L'attrice e imprenditrice ha spiegato che il chatbot secondo lei sbaglia sempre e per questo motivo le avrebbe impedito di superare gli esami: "Lo uso per consigli legali" ha spiegato nel corso del test della .

