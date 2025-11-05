Kim Kardashian accusa ChatGPT | Mi ha fatto fallire gli esami di legge
La star di All's Fair ha puntato il dito contro il chatbot di intelligenza artificiale generativa per averle fornito informazioni errate sull'argomento di studio. Kim Kardashian è una assidua utilizzatrice di ChatGPT, così tanto dall'essersi scagliata proprio nei confronti del chatbot per averle, a suo dire, fatto fallire gli esami di legge. La star dei reality e attrice della serie di Ryan Murphy, All's Fair ha confessato di aver chiesto consigli legali mentre era impegnata negli studi per gli esami di legge. La rabbia di Kim Kardashian contro ChatGPT L'attrice e imprenditrice ha spiegato che il chatbot secondo lei sbaglia sempre e per questo motivo le avrebbe impedito di superare gli esami: "Lo uso per consigli legali" ha spiegato nel corso del test della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Kim Kardashian accusa la NASA: “L’allunaggio del 1969 è falso”, la risposta dell’agenzia - X Vai su X
Secondo l'accusa, l'ex Governatore era al vertice di un "comitato d'affari occulto" per infiltrare Regione, Sanità e Appalti. Tra i 18 indagati anche il deputato ARS Carmelo Pace #appaltiasp - facebook.com Vai su Facebook
Kim Kardashian accusa ChatGPT: "Mi ha fatto fallire gli esami di legge" - La star di All's Fair ha puntato il dito contro il chatbot di intelligenza artificiale generativa per averle fornito informazioni errate sull'argomento di studio. Lo riporta movieplayer.it
Kim Kardashian: "ChatGpt mi ha fatto fallire gli esami di Giurisprudenza!" - Kim Kardashian attribuisce all'AI un ruolo fondamentale nella riuscita dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. msn.com scrive