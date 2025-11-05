Kilimangiaro in sofferenza colpa dell' uomo

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' un allarme senza precedenti quello che arriva dal cuore dell’Africa: sul Kilimangiaro, la montagna più alta del continente, tre quarti delle specie vegetali naturali sono scomparse in appena un secolo. Il principale responsabile non sarebbe il cambiamento climatico: a minacciare la biodiversità è infatti l’uomo. Lo rivela una ricerca dell’Università di Bayreuth, nel sud della Germania, che individua nei cambiamenti dell’uso del suolo — urbanizzazione, agricoltura e deforestazione — la vera causa del declino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

kilimangiaro in sofferenza colpa dell uomo

© Tgcom24.mediaset.it - Kilimangiaro in sofferenza, colpa dell'uomo

Contenuti che potrebbero interessarti

kilimangiaro sofferenza colpa uomoSul Kilimangiaro l’uomo ha cancellato il 75% della biodiversità nel giro di un secolo - In 111 anni le pendici del Kilimangiaro hanno perso il 75% delle specie vegetali. Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Kilimangiaro Sofferenza Colpa Uomo