Kilimangiaro in sofferenza colpa dell' uomo

E' un allarme senza precedenti quello che arriva dal cuore dell’Africa: sul Kilimangiaro, la montagna più alta del continente, tre quarti delle specie vegetali naturali sono scomparse in appena un secolo. Il principale responsabile non sarebbe il cambiamento climatico: a minacciare la biodiversità è infatti l’uomo. Lo rivela una ricerca dell’Università di Bayreuth, nel sud della Germania, che individua nei cambiamenti dell’uso del suolo — urbanizzazione, agricoltura e deforestazione — la vera causa del declino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

