Duri scontri a Pokrovsk e Kupyansk, i due punti caldi del fronte ucraino. Nella prima in particolare, sono in corso combattimenti casa per casa. Le forze di Putin hanno dichiarato ieri di aver conquistato alcune edifici e che le truppe di Kiev sono circondate, ma queste ultime non danno apparente segno di cedimento. E intanto, su ordine dello zar, torna lo spettro dei test nucleari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Kiev: "Liberato il palazzo del consiglio a Pokrovsk". Putin: "Riprenderemo test nucleari se li faranno gli Usa"