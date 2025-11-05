Kentucky dashcam riprende l' aereo che si schianta e prende fuoco dopo il decollo

Immagini impressionanti arrivano da Louisville, in Kentucky, dove una dashcam installata su un camion ha ripreso il momento esatto in cui un aereo cargo della Ups si è schiantato a terra subito dopo il decollo, prendendo fuoco. Il velivolo, decollato dall'aeroporto internazionale della città, è precipitato, trasformandosi in una palla di fuoco che ha illuminato il cielo poco prima del tramonto. Nell'impatto hanno perso la vita i tre membri dell'equipaggio e quattro persone che si trovavano a terra. Almeno undici persone sono rimaste ferite. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto un'area industriale adiacente allo scalo, costringendo le autorità a sospendere le operazioni aeroportuali per tutta la notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

