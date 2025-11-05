Kentucky aereo cargo si schianta vicino all' aeroporto di Louisville | almeno 7 morti | L' incendio e le colonne di fumo visibili a chilometri di distanza

Il velivolo, diretto alle Hawaii, è precipitato poco dopo il decollo. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero un guasto tecnico durante la fase di decollo o un problema ai motori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Kentucky, aereo cargo si schianta vicino all'aeroporto di Louisville: almeno 7 morti | L'incendio e le colonne di fumo visibili a chilometri di distanza

Aereo cargo Ups precipita dopo il decollo dall'aeroporto di Louisville, l'esplosione provoca maxi incendio: vittime e diversi feriti - Un aereo cargo del servizio postale Ups si è schiantato nella città statunitense di Louisville, Kentucky: lo rende noto la Federal Aviation ... Si legge su ilmessaggero.it

Usa, aereo cargo Ups si schianta a Louisville poco dopo il decollo - Ancora sconosciuto il bilancio delle vittime, le autorità: "Ci sono feriti" ... Come scrive tg24.sky.it

Un aereo cargo di UPS si è schiantato dopo il decollo in Kentucky, causando un grosso incendio - Nella notte fra martedì e mercoledì negli Stati Uniti un aereo cargo di UPS, uno dei più grandi servizi di spedizioni e trasporti di oggetti al mondo, si è schiantato poco dopo essere decollato dall’a ... Lo riporta ilpost.it