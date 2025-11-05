Kentucky aereo cargo si schianta vicino all' aeroporto di Louisville | almeno 3 morti | L' incendio e le colonne di fumo visibili a chilometri di distanza

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il velivolo, diretto alle Hawaii, è precipitato poco dopo il decollo. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbero un guasto tecnico durante la fase di decollo o un problema ai motori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

kentucky aereo cargo si schianta vicino all aeroporto di louisville almeno 3 morti l incendio e le colonne di fumo visibili a chilometri di distanza

© Tgcom24.mediaset.it - Kentucky, aereo cargo si schianta vicino all'aeroporto di Louisville: "almeno 3 morti" | L'incendio e le colonne di fumo visibili a chilometri di distanza

Approfondisci con queste news

kentucky aereo cargo schiantaAereo cargo postale cade ed esplode a Louisville, si teme per l'equipaggio - Il sindaco: "Ci sono feriti" ... Riporta rainews.it

kentucky aereo cargo schiantaUsa, aereo cargo Ups si schianta a Louisville poco dopo il decollo - Ancora sconosciuto il bilancio delle vittime, le autorità: "Ci sono feriti" ... Lo riporta tg24.sky.it

kentucky aereo cargo schiantaUn aereo cargo di UPS si è schiantato dopo il decollo in Kentucky, causando un grosso incendio - Nella notte fra martedì e mercoledì negli Stati Uniti un aereo cargo di UPS, uno dei più grandi servizi di spedizioni e trasporti di oggetti al mondo, si è schiantato poco dopo essere decollato dall’a ... Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Kentucky Aereo Cargo Schianta