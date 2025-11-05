Kentucky aereo cargo precipita dopo il decollo a Louiseville | almeno sette vittime
Tragico incidente a Louisville, in Kentucky, dove un aereo cargo appartenente alla compagnia UPS è precipitato poco dopo il decollo. Il velivolo, diretto alle Hawaii, non ha fatto in tempo a lasciare l’area aeroportuale. Pochi minuti dopo l’ascesa iniziale, avrebbe perso quota in modo improvviso finendo al suolo con un’esplosione che ha generato un enorme . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
