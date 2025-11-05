Ken il guerriero su Chrunchyroll | l' eroe della nostra infanzia torna in versione originale con sottotitoli
Al panel ufficiale del Lucca Comics & Games 2025, Crunchyroll annuncia l'arrivo di Ken il guerriero con sottotitoli e nuovi doppiaggi italiani per titoli attesissimi come Re:Zero 3, The Apothecary Diaries e WIND BREAKER. Durante il weekend del Lucca Comics & Games 2025, Crunchyroll ha presentato il proprio Industry Panel con una serie di novità destinate a rafforzare ulteriormente il catalogo italiano. Tra acquisizioni storiche e doppiaggi molto richiesti, la piattaforma conferma la sua centralità per gli spettatori appassionati di anime in Italia. Kenshiro su Crunchyroll: un ritorno storico per Hokuto no Ken La notizia di maggiore rilevanza riguarda l'arrivo su Crunchyroll delle due serie classiche di Ken il guerriero (Hokuto no Ken - Fist of the North Star), prodotte da Toei Animation e andate in onda originariamente tra il 1984 e il 1987. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Tu sei già morto.” La serie culto Ken il Guerriero è ora disponibile su Crunchyroll! - facebook.com Vai su Facebook
Ken il Guerriero, le due serie anime degli anni Ottanta in streaming su Crunchyroll - La piattaforma streaming Crunchryoll ospiterà prossimamente le due serie anime storiche complete di Ken il Guerriero, per un totale di 152 episodi. Segnala comingsoon.it
Crunchyroll: ecco gli annunci che ci sono stati a Lucca Comics & Games 2025 - Nel corso dello scorso weekend, Crunchyroll ha presentato il suo consueto Industry Panel in occasione del Lucca Comics & Games 2025. Si legge su vgmag.it
Riscopriamo il primo capitolo di Ken il Guerriero: l'esordio della stella di Hokuto - Riscopriamo le origini della leggenda della scuola divina di Hokuto, ripercorrendo gli eventi del primo capitolo di Ken il Guerriero. anime.everyeye.it scrive