Al panel ufficiale del Lucca Comics & Games 2025, Crunchyroll annuncia l'arrivo di Ken il guerriero con sottotitoli e nuovi doppiaggi italiani per titoli attesissimi come Re:Zero 3, The Apothecary Diaries e WIND BREAKER. Durante il weekend del Lucca Comics & Games 2025, Crunchyroll ha presentato il proprio Industry Panel con una serie di novità destinate a rafforzare ulteriormente il catalogo italiano. Tra acquisizioni storiche e doppiaggi molto richiesti, la piattaforma conferma la sua centralità per gli spettatori appassionati di anime in Italia. Kenshiro su Crunchyroll: un ritorno storico per Hokuto no Ken La notizia di maggiore rilevanza riguarda l'arrivo su Crunchyroll delle due serie classiche di Ken il guerriero (Hokuto no Ken - Fist of the North Star), prodotte da Toei Animation e andate in onda originariamente tra il 1984 e il 1987. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ken il guerriero su Chrunchyroll: l'eroe della nostra infanzia torna in versione originale (con sottotitoli)