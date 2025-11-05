Kawasaki Kle500 anteprima a Eicma per l' adventure da strada e off-road

Kawasaki Kle 500, torna un modello storico, dopo quasi 20 anni di assenza dal mercato italiano. Accattivante nel look estetico, pronta a viaggiare e con il 21" all'anteriore per strizzare l'occhio all'utilizzo in off-road, la nuova Kle 500 sfoggia il nome del fortunato modello venduto dal 1991 al 2007. Sarà utilizzabile con patente A2 e quasi sicuramente farà del prezzo uno dei suoi assi nella manica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kawasaki Kle500, anteprima a Eicma per l'adventure da strada e off-road

Argomenti simili trattati di recente

La Kawasaki KLE 500 ad Eicma . . . . . . #kawasaki #kle500 #moto #motocilcista #motori #eicma #eicma2025 @kawasaki_italia #motocicletta #maxienduro - facebook.com Vai su Facebook

Kawasaki a Eicma 2025: presentate importanti novità, in tutti i segmenti [VIDEO] - 10R e RR, alla KLE 500, passando per le rinnovate Z1100 e Z1100 SE fino alla ibrida Ninja 7 Hybrid, la casa di Akashi mette in mostra vitalità e dinamismo ... Si legge su moto.it

EICMA 2025 - Kawasaki KLE 500: off road e città senza problemi - La nuova KLE500 è una crossover snella che promette di essere efficace sui percorsi di tutti i giorni ma anche in fuoristrada ... Lo riporta insella.it

Kawasaki KLE500, a Eicma 2025 torna un'icona: anteriore da 21'' e bicilindrico (anche per neopatentati) - Kawasaki riaccende la passione per l’avventura presentando a Eicma 2025 la nuova KLE500, un modello che segna il ritorno di un'icona in chiave moderna. Come scrive motori.ilmessaggero.it