Kate Middleton l’importante annuncio di Kensington Palace

Kate Middleton non si fa vedere da diverso tempo. Sono passate tre settimane dall’ultima volta che ha partecipato a un impegno pubblico, era infatti il 14 ottobre. A questo proposito Kensington Palace ha fatto un importante annuncio. Kate Middleton, perché è sparita dalle scene. L’ultima volta che abbiamo visto Kate Middleton era lo scorso 14 ottobre, quando ha accompagnato William in una breve ma intensa visita in Irlanda del Nord. Poi si è ritirata dalle scene e di fatto non si è più mostrata, nemmeno con un video o una nuova foto sui social. Ufficialmente Kate si è presa una pausa dagli impegni di Corte per seguire da vicino i tre figli, George, Charlotte e Louis che sono in vacanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

