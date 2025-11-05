Kalulu e l’ennesima conferma anche in Juve Sporting | così è stata valutata la prestazione del terzino bianconero in Champions Il voto!

Kalulu è stato valutato così dopo la sua prestazione contro lo Sporting in Champions League. Ecco il giudizio sul francese. Una prestazione di sostanza, un’iniezione di fiducia sulla fascia. La Juve esce dal pareggio amaro contro lo Sporting Lisbona (1-1) con una grande conferma: quella di poter contare su un Pierre Kalulu in grande crescita. La promozione della Gazzetta: 6.5. Per La Gazzetta dello Sport, la sua partita è stata da 6.5. Un voto che premia una prestazione di grande intelligenza e sacrificio. In una Juve in piena emergenza, costretta a rinunciare a quasi tutta la linea difensiva (Bremer, Kelly, Cabal), il francese è stato schierato da “braccetto” destro nel 3-4-2-1 iniziale, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria duttilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu e l’ennesima conferma, anche in Juve Sporting: così è stata valutata la prestazione del terzino bianconero in Champions. Il voto!

News recenti che potrebbero piacerti

Da domani #Spalletti sarà il nuovo allenatore della #JuventusFC Qualche riflessione: 1Così la difesa a 4 potrebbe anche reggere, perchè Kalulu bloccato compenserebbe le avanzate di Cambiaso 2Sì, anche con lui Kelly e Cambiaso saranno titolari 3? - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, le pagelle di Juventus-Sporting: Vlahovic trascinatore, Kalulu punto fermo. Rui Silva è un muro - I voti e i giudizi sui protagonisti della sfida dell'Allianz Stadium: bene il centravanti serbo. Segnala msn.com

Juventus: Locatelli capitano e difesa affidata a Kalulu e Kelly - Juventus: Locatelli capitano e difesa affidata a Kalulu e Kelly A centrocampo torneranno Locatelli e Thuram, affiancati per dare più energia e fisicità, mentre in attacco ... tuttojuve.com scrive

Bremer, la tabella: c'è la data del rientro. Tudor registra la difesa Juve: Kalulu scala e McKennie torna il jolly - Dopo la visita specialistica che ha certificato la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, ... Segnala tuttosport.com