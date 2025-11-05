Juventus | Vlahovic commenta il pareggio
Rammarico Dusan Vlahovic durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Sky ha mostrato una certa dose di rammarico per il risultato della partita contro lo Sporting: “ Sono contento di aver segnato, sì, ma devo parlare della partita. Non siamo contenti del risultato. Pensiamo che potevamo fare di più. Abbiamo fatto una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Le impressioni a caldo dopo Juve-Sporting CP dal nostro inviato allo Stadium, Riccardo Meloni: “Un solo punto, ma che deve essere un punto di partenza. E questo #Vlahovic fa paura!” #Juventus #UCL - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, #Vlahovic rinnova? Il club non chiude la porta, ma solo a costi più bassi - X Vai su X
Juve, Vlahovic non basta: primo pareggio di Spalletti in Champions - Juve, Vlahovic non basta: primo pareggio di Spalletti in Champions, ne parla Il Giornale. Da tuttojuve.com
Varriale ha analizzato così il pareggio della Juve contro lo Sporting. Queste le parole del giornalista dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium - 1 dell’Allianz Stadium Una prestazione da “grande Vlahovic” non basta alla Juventus per ... juventusnews24.com scrive
Solo Vlahovic salva la Juventus: pareggio contro lo Sporting Lisbona in Champions League - Solo Vlahovic salva la Juventus: pareggio contro lo Sporting Lisbona in Champions League “Solo Vlahovic” è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per ... Riporta tuttojuve.com