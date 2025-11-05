Juventus-Sporting Vlahovic risponde ad Araujo | termina in parità all’Allianz
La Juventus non è andata oltre l’1-1 all’Allianz Stadium per il match di Champions League contro lo Sporting: un punto per la prima europea di Spalletti. La Juventus di Luciano Spalletti non è andata oltre l’1-1 all’Allianz Stadium in Champions League contro lo Sporting. Al gol di Araujo ha risposto un super Dusan Vlahovic, ma alla fine i bianconeri hanno conquistato un solo punto in questa notte europea. Juventus-Sporting: in Champions League ancora un pareggio per i bianconeri. Niente da fare per la Juventus che neanche questa sera è riuscita a conquistare bottino pieno in casa propria contro lo Sporting in Champions League. 🔗 Leggi su Sportface.it
