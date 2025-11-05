Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Vlahovic risponde ad Araujo
TORINO - Ancora un pareggio per la Juventus in Champions League. Nella quarta giornata, alla prima con Luciano Spalletti in panchina nella massima rassegna continentale, la squadra non è riuscita ad andare oltre l'1-1 all'Allianz Stadium di Torino contro lo Sporting Lisbona: Vlahovic ha risposto all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
