Juventus-Sporting Lisbona 1-1 i bianconeri restano a secco di vittorie in Champions La classifica si complica
Torino, 4 novembre 2025 - Appuntamento con la prima vittoria stagionale in Champions League nuovamente rinviato per la Juventus, che nella prima all'Allianz Stadium con Luciano Spalletti in panchina non va oltre l'1-1 con lo Sporting Lisbona. Succede tutto nella frazione d'apertura: alla rete di Arajuo replica Vlahovic, al terzo sigillo in questa edizione della massima competizione europea. Nonostante le occasioni collezionate, i bianconeri non riescono a segnare il gol del sorpasso e così il bilancio dopo le prime quattro giornate è in rosso: solo tre punti conquistati e qualificazione ai playoff in bilico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
