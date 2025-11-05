Juventus-Sporting | fiducia nel futuro

Fiducia nel futuro La partita contro lo Sporting di ieri sera all’Allianz Stadium si è conclusa con un pareggio 1-1, ecco le parole del nuovo tecnico bianconero Luciano Spalletti riportate dal sito ufficiale della Juventus: «Sono contento della prestazione della squadra, ha dimostrato di avere carattere, disponibilità e voglia di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Sporting: fiducia nel futuro

