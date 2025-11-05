La Juventus pareggia ancora in Champions League. Allo Stadium, contro lo Sporting, i bianconeri vengono fermati sull’ 1-1 dalla formazione portoghese. Gli uomini di Spalletti entrano in partita dopo 15?, complice un approccio al match negativo. Dopo una prima fase di studio sono gli ospiti a passare in vantaggio. Al 12? è Araujo a trafiggere Di Gregorio con un potente rasoterra diagonale che si infila nel palo più lontano. I bianconeri non ci stanno e, dopo alcuni tentativi, trovano il pareggio. É sempre Vlahovic a salvare i bianconeri, e soprattutto Spalletti, da una sconfitta che sarebbe stata fatale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Sporting 1-1, Vlahovic salva Spalletti: i bianconeri non sanno vincere in Champions League