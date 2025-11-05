Juventus-Sporting 1-1 le pagelle | Vlahovic 7 il più ispirato Yildiz 5,5 luci e ombre Spalletti 6 rimandata la prima vittoria europea
Rimandata la prima vittoria di Spalletti in Champions. La Juventus pareggia 1-1 in casa contro lo Sporting CP e complica il suo cammino europeo. Terzo pareggio in 4 partite della League Phase e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche questi approfondimenti
Champions League. Juventus fermata sull'1-1 in casa dallo Sporting: portoghesi in vantaggio con Areujo, Vlahovic firma il pareggio. I bianconeri non trovano la prima vittoria in Europa. https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone- - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Sporting alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Juventus #JuventusSporting #SkyUCL - X Vai su X
Juve-Sporting 1-1, le pagelle: Vlahovic belva (8), Kalulu onnipresente (7,5), Gatti alti e bassi (5,5). Spalletti inizia con un pari (6,5) - Allo Stadium finisce la sfida tra Juventus e Sporting CP, valida per la quarta giornata della fase a girone unico della Champions League. Secondo msn.com
Juventus-Sporting 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Vlahovic risponde ad Araujo - Sporting Clube de Portugal di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
PAGELLE E TABELLINO JUVE-SPORTING CP 1-1: Vlahovic dominante, sorpresa Koopmeiners e Hjulmand totale - Sporting CP a cura della redazione di Calciomercato. Scrive calciomercato.it