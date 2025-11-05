Juventus-Sporting 1-1 le pagelle | Vlahovic 7 il più ispirato Yildiz 5,5 luci e ombre Spalletti 6 rimandata la prima vittoria europea

Ilmessaggero.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimandata la prima vittoria di Spalletti in Champions. La Juventus pareggia 1-1 in casa contro lo Sporting CP e complica il suo cammino europeo. Terzo pareggio in 4 partite della League Phase e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

juventus sporting 1 1 le pagelle vlahovic 7 il pi249 ispirato yildiz 55 luci e ombre spalletti 6 rimandata la prima vittoria europea

© Ilmessaggero.it - Juventus-Sporting 1-1, le pagelle: Vlahovic (7) il più ispirato, Yildiz (5,5) luci e ombre, Spalletti (6) rimandata la prima vittoria europea

Leggi anche questi approfondimenti

juventus sporting 1 1Juve-Sporting 1-1, le pagelle: Vlahovic belva (8), Kalulu onnipresente (7,5), Gatti alti e bassi (5,5). Spalletti inizia con un pari (6,5) - Allo Stadium finisce la sfida tra Juventus e Sporting CP, valida per la quarta giornata della fase a girone unico della Champions League. Secondo msn.com

juventus sporting 1 1Juventus-Sporting 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Vlahovic risponde ad Araujo - Sporting Clube de Portugal di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it

juventus sporting 1 1PAGELLE E TABELLINO JUVE-SPORTING CP 1-1: Vlahovic dominante, sorpresa Koopmeiners e Hjulmand totale - Sporting CP a cura della redazione di Calciomercato. Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Sporting 1 1