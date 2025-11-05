Juventus Spalletti Peccato ma ci toglieremo soddisfazioni

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. La partita con lo Sporting Lisbona è finita in parità, ma i bianconeri hanno disputato un ottima partita e contiuato l’ottima strada intrapresa con la gestione Spalletti. Solamente un super Rui Silva ha negato la vittoria ai bianconeri, non si commette errore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti peccato ma ci toglieremo soddisfazioni

juventus spalletti peccato toglieremoSpalletti su Juve Sporting: «Peccato non aver vinto, ma della mia squadra sono sicuro di una cosa» - Sporting: «Ho una squadra forte, se manteniamo questo spirito ci toglieremo grandi soddisfazioni» Luciano Spalletti è apparso sereno e fiducioso nel post partita di Juve- Come scrive calcionews24.com

Spalletti a Sky dopo Juventus-Sporting: "Con questo spirito ci toglieremo diverse soddisfazioni" - Luciano Spalletti ha analizzato il match tra Juventus e Sporting, terminato con il risultato di 1- Riporta ilbianconero.com

juventus spalletti peccato toglieremoKalulu a Sky: «Più occasioni noi di loro, peccato. Reazione? Non sono sicuramente sorpreso per l’atteggiamento della mia squadra» - Le sue dichiarazioni dopo il match dello Sporting Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dop ... Segnala juventusnews24.com

