Juventus Spalletti | La palla deve viaggiare più velocemente ma se continuiamo così vinceremo tante partite
2025-11-04 22:28:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky dopo la gara contro lo Sporting Lisbona in Champions League, terminata con un pareggio per 1-1: “Loro sono una buonissima squadra, giocano un calcio offensivo importante con possesso e riaggressioni. Abbiamo avuto un inizio difficile e poi una bella reazione. Abbiamo perso troppi palloni, siamo stati un po’ sporchi nelle giocate ma poi in generale la prestazione è stata buona e sono fiducioso perché abbiamo giocatori con qualità e capacità di saltare l’uomo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
