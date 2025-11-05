Juventus Spalletti e quell’invocazione a Vialli

Il curioso retroscena su Spalletti Nei minuti finali della sfida contro la Cremonese, Luciano Spalletti ha invocato Gianluca Vialli. Un momento curioso immortalato dalle telecamere e raccontato nel dettaglio da Davide Bernardi tramite la speciale BordoCam di DAZN. Spalletti è arrivato a “invocare” un aiuto dall’alto, rivolgendosi a una leggenda L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti e quell’invocazione a Vialli

