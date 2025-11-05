Juventus Sabatini Spalletti è partito col piede giusto

Il commento di Sabatini Il giornalista Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube ufficiale, ha offerto un’interessante e approfondita analisi dell’esordio vincente di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus in Serie A contro la Cremonese. Secondo Sabatini, l’accordo tra il tecnico toscano e il club bianconero è nata da un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Sabatini “Spalletti è partito col piede giusto”

Altre letture consigliate

“Qualcosa è già cambiato e cambierà ancora. La Juventus aveva bisogno di Spalletti e viceversa. Meno per meno fa più: uomini forti, destini forti” ~ Sandro Sabatini - facebook.com Vai su Facebook

#Sabatini categorico ? Le sue parole sulla #Juventus ? - X Vai su X

Sabatini, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni sul pareggio della Juve contro lo Sporting in Champions League. Le parole - Sabatini, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni sul pareggio della Juve contro lo Sporting in Champions League. juventusnews24.com scrive

Sabatini: “La sensazione è che la Juventus e Spalletti si siano trovati” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: "La sensazione è che in un momento di grande ... Da tuttojuve.com

Sabatini: "La Juve di Spalletti ha ripreso a giocare e correre" - com", Sandro Sabatini commenta così il pareggio ottenuto ieri sera dalla Juventus in Champions League contro i portoghesi dello ... Come scrive tuttojuve.com