juventus pareggia 1 1 con sporting spalletti esordisce in champions

La Juventus di Luciano Spalletti esordisce in Champions League con un pareggio 1-1 contro lo Sporting CP allo Stadium di Torino, martedì 4 novembre 2025. Araujo sigla il vantaggio portoghese al 12?, Vlahovic pareggia al 34? su assist di Thuram: un punto che mantiene entrambe le squadre a quota 3 nel girone unico. La partita si accende nel primo tempo. Lo Sporting passa in vantaggio con un’azione corale: Araujo, servito sulla trequarti, infila un diagonale preciso sul palo lontano, battendo Szczesny. La Juventus reagisce con veemenza: Vlahovic sfiora il gol due volte con conclusioni potenti, parate da Rui Silva. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

