Juventus | opinioni e perplessità sul ruolo di Koopmeiners
Il giudizio di Cagni L’allenatore Luigi Cagni ha espresso la sua opinione sul ruolo di Teun Koopmeiners nella Juventus, ai microfoni di TMW Radio:” L’ho visto, è un giocatore di qualità e se Spalletti lo vede lì.è andato bene, è uno di personalità ma è una mossa da rivedere più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
