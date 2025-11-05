Juventus | opinioni e perplessità sul ruolo di Koopmeiners

Ilprimatonazionale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudizio di Cagni L’allenatore Luigi Cagni ha espresso la sua opinione sul ruolo di Teun Koopmeiners nella Juventus, ai microfoni di TMW Radio:” L’ho visto, è un giocatore di qualità e se Spalletti lo vede lì.è andato bene, è uno di personalità ma è una mossa da rivedere più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus opinioni e perplessit224 sul ruolo di koopmeiners

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: opinioni e perplessità sul ruolo di Koopmeiners

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juventus, Romano: ‘Ottolini è il favorito per il ruolo di ds dei bianconeri’ - La Juventus sembra aver individuato la figura giusta per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Riporta it.blastingnews.com

La Juventus perde di nuovo Bremer, Tudor con soli 4 centrali di ruolo fino a novembre - La Juventus ha perso di nuovo per infortunio il leader della propria difesa Gleison Bremer, che osserverà uno stop di un mesetto circa ma sul quale lo staff medico bianconero ha tutta l'intenzione di ... Secondo tuttomercatoweb.com

Juventus, Chiellini verso il ruolo di consigliere federale - Giorgio Chiellini, sempre più calato nel suo ruolo di dirigente della Juventus, potrebbe approdare anche in Federcalcio. Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Opinioni Perplessit224 Ruolo