Juventus One al via la stagione di calcio paralimpica | tutto ciò che c’è da sapere sul torneo che vedrà protagonisti i bianconeri
Juventus One, scatta la stagione del calcio paralimpico. Il Direttore Gallina carica i 120 atleti: vincere con i valori Juve. Ottima la preparazione, ora il via. L’attesa è finita. Sabato 8 novembre scatta la nuova stagione di Juventus One. Il progetto di calcio paralimpico della Vecchia Signora si presenta ai nastri di partenza con numeri imponenti: 120 atleti pronti a scendere in campo, suddivisi in 8 squadre che coprono 4 livelli di abilità. A supportare questo impegno ci sarà un team di 30 responsabili, inclusi allenatori, educatori e volontari. Juventus One si conferma così un “punto di riferimento” per chi vuole vivere lo sport attraverso i valori dell’inclusione e della passione, unendo l’aspetto sportivo a quello sociale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
