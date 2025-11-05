Juventus Luciano Spalletti | Di partite ne vinceremo tante

Ilprimatonazionale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi del match Il neo tecnico bianconero Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio 1-1 contro lo Sporting di ieri sera, confermando di fatto il suo ottimismo verso il futuro della squadra, come riportato anche da gazzetta.it: “Se continuiamo con questo spirito, di partite ne vinceremo tante”.  Ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus luciano spalletti di partite ne vinceremo tante

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Luciano Spalletti: “Di partite ne vinceremo tante.”

Approfondisci con queste news

juventus luciano spalletti partiteJuventus, Cruciani: ‘Contratto di 8 mesi a Spalletti figlio della debolezza del club’ - Giuseppe Cruciani ha parlato della durata del contratto di Luciano Spalletti con la Juventus, l’accordo tra le parti scadrà a giugno ... Segnala it.blastingnews.com

juventus luciano spalletti partiteAdzic è stato elogiato così da Luciano Spalletti dopo Juve Sporting di Champions League. Ecco le sue parole in conferenza stampa - Adzic è stato elogiato così da Luciano Spalletti dopo Juve Sporting di Champions League. juventusnews24.com scrive

Spalletti dopo Juventus-Sporting: "Squadra forte, con questo spirito ne vinceremo tante" - 1 contro lo Sporting: "Inizio complicato, ma c'è stata una grande reazione e si è presa in mano la partita - Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Luciano Spalletti Partite