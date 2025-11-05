Juventus la prima Juve europea di Spalletti è viva
La Juventus di Spalletti prende forma: McKennie terzino, Koopmeiners regista, Vlahovic letale La Juventus di Luciano Spalletti ha giocato con personalità contro lo Sporting. Non una rivoluzione, ma un’evoluzione: 3-4-2-1 compatto, squadra raccolta in 30-35 metri, aggressiva e reattiva. La novità più visibile? Weston McKennie esterno a tutta fascia. Non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Non basta una buona Juventus per agguantare la prima vittoria in #UCL I bianconeri non riescono a vincere in questa fase a girone unico. Lo Sporting strappa un buon pareggio all'Allianz Stadium: finisce con il punteggio di 1-1. La squadra di Rui Borges part - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sua prima panchina in Champions League con i #JuveSCP #UCL - X Vai su X
Juve a metà in Champions: Spalletti ancora a caccia della prima vittoria europea - Juve a metà in Champions: Spalletti ancora a caccia della prima vittoria europea, lo riporta Corriere di Torino. Come scrive tuttojuve.com
Solo Vlahovic salva la Juventus: pareggio contro lo Sporting Lisbona in Champions League - Solo Vlahovic salva la Juventus: pareggio contro lo Sporting Lisbona in Champions League “Solo Vlahovic” è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per ... Scrive tuttojuve.com
Juve, solo 1-1 con lo Sporting CP: Champions in salita per Spalletti - La Juventus di Spalletti affronta lo Sporting CP di Rui Borges in Champions League. Secondo calciomercato.it