Juventus | Koopmeiners provoca Tudoe

Provocazione a Tudor In una intervista rilasciata ai microfoni di Sky sport, Teun Koopmeiners ha commentato la gestione del neo tecnico bianconero Luciano Spalletti, lasciando intendere di fatto la sua contrarietà nei confronti delle decisioni del predecessore: “In questa posizione mi trovo molto meglio, perché non sono un attaccante che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Koopmeiners provoca Tudoe

Altre letture consigliate

Koopmeiners: «Non sono un attaccante, con Spalletti gioco finalmente nel mio ruolo» Al termine di Juventus-Sporting: «Lo avevo già detto alla società, non posso giocare nel ruolo di Coinceiçao. Mi piace spingere e servire i compagni» Ma all'Atalanta aveva s - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus, #Koopmeiners: "In questo ruolo mi trovo bene. Non posso giocare spalle alla porta e l'ho detto alla società" - X Vai su X

Impallomeni: "Vlahovic meritava la titolarità, su questo ha sbagliato Tudor. Koopmeiners in difesa mi convince meno" - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Stefano Impallomeni analizza così il momento della Juventus dopo l'1- Segnala tuttojuve.com

Juventus: Koopmeiners promuove Spalletti per il nuovo ruolo, poi la frecciata a Tudor - Koopmeiners, confermato titolare in difesa da Spalletti, ha parlato delle differenze tra il nuovo allenatore della Juventus e Tudor e lanciato una frecciata al precedente tecnico ... Da sport.virgilio.it

Koopmeiners, frecciata a Tudor: "Non sono un attaccante. Spalletti lo sa..." - Le dichiarazioni rilasciate a caldo dal centrocampista olandese, al termine della sfida di Champions League tra Juve e Sporting ... Come scrive msn.com