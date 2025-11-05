Juventus due volti nuovi in dirigenza

Nell’attesa di ufficializzare il nuovo direttore sportivo, con l’ex Genoa Marco Ottolini in pole, la Juventus prosegue la sua ristrutturazione targata Comolli. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, il manager scozzese Peter Silverstone sarebbe in procinto di lasciare il Newcastle per assumere il ruolo di Chief Business Officer, posizione rimasta scoperta dopo l’addio di Francesco Calvo, oggi all’Aston Villa. Silverstone, con un passato tra Arsenal e OneFootball, è noto per aver concluso al Newcastle un importante accordo con Adidas da 30 milioni di sterline a stagione. Per l’area comunicazione in arrivo un ex Milan. 🔗 Leggi su Lettera43.it

