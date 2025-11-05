Juventus cosa resta dopo lo Sporting | tre fattori positivi e tre negativi

2025-11-05 10:09:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il pareggio per 1-1 con lo Sporting Lisbona, nella quarta giornata della League Phase della Champions League, lascia in eredità alla Juventus di Luciano Spalletti tanti elementi su cui riflettere, sia in senso positivo (per le cose che hanno funzionato), sia in negativo (per ciò che è piaciuto di meno). In una squadra in cui, nonostante i pochissimi allenamenti effettuati, la mano e lo spirito del nuovo allenatore si vedono già, abbiamo evidenziato tre elementi col segno “più” e tre col segno “meno”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Juventus, cosa resta dopo lo Sporting: tre fattori positivi e tre negativi

Altre letture consigliate

#David via dalla #Juventus? Cosa filtra sul canadese - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, cosa resta dopo lo Sporting: tre fattori positivi e tre negativi - Il pareggio in Champions lascia in eredità a Spalletti tanti spunti di riflessione sui singoli ... Secondo msn.com

La Juve e la corsa Champions: cosa serve per la qualificazione ai playoff, calcoli e combinazioni - I bianconeri sono a quota tre punti dopo quattro giornate e a metà percorso è tempo di fare alcune considerazioni sulla possibile proiezione ... Come scrive tuttosport.com

Juventus-Vlahovic: il quadro dopo le parole di Spalletti e la posizione della società - Vlahovic per la Juventus è un giocatore importante e nelle ultime gare l'ha dimostrato: ecco cosa filtra dopo le parole di Spalletti. sportface.it scrive